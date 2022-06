Russische Hacker greifen an ++ Getreidegipfel?

Russische Hacker greifen nach Erkenntnissen von Microsoft in großem Stil westliche Verbündete der Ukraine an. Sie nehmen insbesondere Regierungscomputer in NATO-Ländern ins Visier. Ziel Nummer eins seien die USA, aber insgesamt hätten Microsofts Experten Attacken russischer Hacker auf 128 Organisationen in 42 Ländern außerhalb der Ukraine festgestellt.