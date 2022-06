Mörderprogramm: Improvisieren statt vorbereiten

Eine WM im Dezember halte ich für eine Schnapsidee. Es ist nachvollziehbar, dass man nicht im Sommer in Katar spielen kann, ansonsten würden die Spieler verglühen. Aber das hätte man vor der WM-Vergabe berücksichtigen müssen. Leider denken die Herren an der Macht nicht daran, dass auch Spieler keine Maschinen sind. Aber Fußball ist eben vor allem ein Geschäft geworden. Dafür kann mehr Geld denn je verdient werden - so gesehen darf man sich auch nicht beschweren.