Bundesliga: So läuft die irre WM-Saison

Meister Salzburg bestreitet am Freitag, dem 22. Juli, um 20.30 Uhr daheim gegen die Wiener Austria das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison - sportkrone.at berichtete bereits Donnerstagmittag ausführlich über die Auslosung. Was danach folgt, ist eine gnadenlose Termin-Hetzjagd, so eine irre Saison wie die kommende gab es nämlich noch nie!