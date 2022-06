4 Kinder in Lebensgefahr: 14 Jahre Haft für Mutter

Mit einer Verurteilung endete Mittwoch der Prozess gegen jene 31-Jährige, die in Villach in einem Wohnblock ein verheerendes Feuer entzündet hatte: Die Frau wollte damit ihren Mann umbringen und brachte auch die vier Kinder in Lebensgefahr. Dafür soll sie 14 Jahre in Haft. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig.