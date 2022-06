Tobender in Unterhose attackiert Wiener Polizisten

Polizeieinsatz in einem Wiener Studentenwohnheim am Dienstagabend: Ein 26-Jähriger hatte seine Wut an mehreren Mitbewohnern ausgelassen, zog sich plötzlich bis auf die Unterhose aus und randalierte. Eintreffenden Polizisten konnten den Verdächtigen nicht beruhigen - der leicht Bekleidete ging auf sie los.