Vorarlberg bessert bei Sozialleistungen nach

Die Landesregierung präsentierte am Dienstag ein Maßnahmenpaket gegen die Teuerungswelle. Insbesondere sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen soll damit geholfen werden, betonte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Rund 20 Millionen Euro an Mehrkosten bringt das Land auf, um Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss, Sozialhilfe und Familienzuschuss aufzubessern. Wallner und Landesrat Daniel Zadra (Grüne) betonten gestern, dass man erst das Maßnahmenpaket des Bundes abwarten habe wollen, um dann treffsichere Ergänzungsmaßnahmen setzen zu können. Der Fokus, so Zadra am Dienstag, liege dabei auf strukturellen, nachhaltigen Maßnahmen. Sämtliche vorgestellten Förderungen seien aber kein Geschenk an die Bevölkerung, sondern eben notwendige Sozialpolitik des Landes. Die Neuerungen im Einzelnen: