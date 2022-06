Silber und Bronze für Ländle-Mehrkampfnachwuchs

Der U16-Athlet Maximilian Domig (TS Hörbranz) schrammte mit persönlicher Bestleistung (3984) nur einen Punkt am dritten Platz vorbei. Die Plätze fünf und sechs hinter Domig gingen an die Vorarlberger Lorenz Wirth (TS Lauterach) und Leo Seeger (TS Bregenz-Vorkloster). „Sechs unserer AthletInnen waren n den Top-6. 2021 waren es vier. Aus Verbandssicht war es also ein erfolgreiches Wochenende“, zieht Benning Bilanz.