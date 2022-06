Auböck schrammt hauchdünn an WM-Bronze vorbei!

Nach dem Rennen stand dem 25-Jährigen aus Bad Vöslau die Enttäuschung in den Katakomben der Duna-Arena ins Gesicht geschrieben. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war so knapp an einem Ziel vorbei“, sagte Auböck völlig niedergeschlagen: „Scheiße ist es nicht, aber ich will jetzt einfach nur weiter.“ Mit der Bestzeit im Vorlauf am Samstagvormittag hatte Auböck noch Hoffnungen auf seine dritte Medaille bei Großereignissen genährt. Im Finale wenige Stunden später verbesserte der Niederösterreicher seinen österreichischen Rekord zwar noch einmal um 25 Hundertstelsekunden, in der stimmungsvollen Arena reichte das aber nicht für Edelmetall.