Golser Bürgermeisterbier geht in die zweite Runde!

Im ersten Jahr luden Markus Sautner und Kilian Brandstätter Leute ein, mit denen verkostet und beschlossen wurde, wie das Bier denn schmecken soll. Nachdem das jetzt fixiert ist, hat man heuer, genauer gesagt am Freitag – am Tag des Bieres – zum Frühstück in die Golser Brauerei geladen. Zuerst wurde geplaudert, dann gab es eine kleine Führung durch die Brauerei und schließlich wurde noch kurz „gearbeitet“. Feierlich wurde zur Hopfengabe geschritten. Danach wurde es freilich wieder gemütlich: Bei frisch gezapftem Bier und einem zünftigen Weißwurst-Frühstück startete man in den Freitag.