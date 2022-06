Gewalt gegen Schülerin: Alarmglocken schrillen

„Es ist nicht überraschend, dass uns diese Probleme in Innsbruck immer wieder beschäftigen, weil wir einfach zu wenig Geld in die Hand nehmen, um für Prävention, Aufklärung und Sicherheit unserer Kinder in den Schulen zu sorgen“, sagt Liste-Fritz-GR Thomas Mayer und verweist auf immer wieder auftretende Gewaltprobleme an Innsbrucks Schulen.