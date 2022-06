Gewalt an Schule: Mutter sieht Behördenversagen

„Später dann ein Anruf vom schulpsychologischen Dienst wegen eines Gesprächs am Dienstag (17. Mai). Freitag war A. nicht in der Schule. Am Montag wieder bei der Direktorin, A. darf weiter in die Schule gehen, sie können nichts machen. Jetzt muss auch noch mein Sohn in der gleichen Klasse sitzen. Was muss da noch passieren, damit jemand handelt?“ Die Mutter wandte sich an einen Verwandten, den SPÖ-Klubobmann Helmut Buchacher. Dieser setzte alle Hebel in Bewegung. Zumindest erhielt er ein Schreiben der Bildungsdirektion: