Schlange „versperrte“ Hausbewohnern den Ausgang

Für Angst und Schrecken sorgte jüngst ein ungebetener Besuch in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich). Im Ortsteil Rien hatte es sich eine Äskulapnatter just direkt über der Eingangstür einer Wohnung gemütlich gemacht. Innig um ein Ofenrohr gewickelt, versetzte das Reptil die Bewohner in Panik und hinderte sich zeitgleich am Verlassen ihres Domizils.