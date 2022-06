Fluchtort vor der Hitze ist noch nicht geöffnet

Die Stadt ächzt vor Hitze. Die sogenannten „Cooling Zones“ sind Teil des von der Stadt erst kürzlich präsentierten Hitzeaktionsplans. Unter anderem wurde hierfür die Volkshalle des Rathauses ausgewählt. Die „Krone“ wollte sich am Montag dort abkühlen, doch in den Räumlichkeiten ist immer noch das Contact Tracing der Stadt Wien untergebracht. Geöffnet werden soll die „Cooling Zone“ für die Wiener erst nächstes Jahr. Einstweilen muss sich die Bevölkerung mit den Nebelduschen und Trinkbrunnen zufriedengeben. Indes ist das geplante Fahrverbot für Fiaker schon ab 30 Grad Celsius vom Tisch. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.