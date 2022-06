Le Pen gibt Parteivorsitz nach Wahl ab

Den Vorsitz der Partei Rassemblement National hatte sie während ihres Präsidentschaftswahlkampfs vorübergehend an Jordan Bardella abgegeben. „Wir sind die stärkste Oppositionspartei“, sagte Le Pen, die am Montag gemeinsam mit ihren Parteimitgliedern den Vorsitz der Finanzkommission in der Nationalversammlung forderte. Diesen hat in Frankreich traditionell die stärkste Oppositionspartei inne. Zudem will die Partei den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin der Nationalversammlung stellen. Le Pens Partei kommt auf 89 Sitze, damit konnte die Zahl der Abgeordneten verzehnfacht werden.