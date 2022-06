Garagengegner simulierten Baustellenverkehr

Bei einer morgendlichen Protestaktion machten die Gegner des Ausbaus der Mönchsberggarage am Montag auf die drohende Verkehrsbelastung durch die Baustelle aufmerksam. Mit „Gehzeugen“, also Holzgestellen, die Fahrzeuge simulieren, blockierten sie alle drei Minuten den Verkehr. Das sorgte für Stau in der Sinnhubstraße.