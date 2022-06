Vom Radfahrerverein zum fixen Pannenhelfer

In den Nachkriegsjahren eroberten Autos mehr und mehr die Straßen. „1957 wurde die Straßenwacht als Vorgänger des Pannendienstes gegründet. Freiwillige Helfer waren vor allem rundum Wien ehrenamtlich im Einsatz“, berichtet Steurer. Größere Veränderungen standen dann in den 1960er an. Der Name wurde in die bis heute gültige Bezeichnung „Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs“ geändert, der Pannendienst eingeführt. 36 Pannendienstfahrzeuge wurden am 16. September 1967 von Wien aus in alle Bundesländer entsandt. Die zwei Ländle-Stützpunkte bei Tankstellen in Bludenz und Dornbirn erhielten einen Puch 500 sowie ein VW Käfer.