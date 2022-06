Klose und Vorgänger: Trainer mit höchsten Ehren

Deutsche Fußballweltmeister als Trainer in Österreich sind keine Überschussware! Miroslav Klose ist erst der dritte Titelträger aus Deutschland, der in Österreich eine Mannschaft als Coach übernimmt. Lothar Matthäus - Weltmeister von 1990 - trainierte 2001/02 Rapid Wien mit überschaubarem Erfolg. Der Rekordmeister musste sich am Saisonende mit dem achten Platz begnügen, die Ära Matthäus in Hütteldorf endete nur einen Tag nach Meisterschaftsende. Jahre zuvor (1997 bis 2000) holte Matthäus’ Teamkollege von 1990, Klaus Augenthaler mit dem GAK zweimal den dritten Endrang. Am 1. März 2000 endete die Ära Augenthaler in Graz, weil der 1. FC Nürnberg den ehemaligen Bayern-Spieler verpflichtete.