Weltmeister Klose entfacht neue Euphorie in Altach

So viel Aufmerksamt hat der SCR Altach wohl erst ein einziges Mal genossen: Als die Rheindörfler den brasilianischen „Kugelblitz“ Ailton im Herbst 2008 engagierten. Damals gingen die Geschichten aus dem Rheindorf um die halbe Welt. Heute tun sie das wieder. In Österreich und natürlich in Deutschland ist das Interesse gegenüber Kloses Engagement in Altach groß, aber auch in internationalen Medien findet der Trainercoup der Rheindörfler, dank Kloses weltweiter Bekanntheit, viel Platz. In Österreich schafften es die Rheindörfler somit in die Weltnachrichten des ORF, die vereinseigene Internetseite ging wegen Überlastung in die Knie.