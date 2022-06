Welser FPÖ-Stadtchef gerät unter Glücksspiel-Druck

Grüner sieht „Abklatsch einer Mafia-Serie“

Der grüne David Stögmüller (als Nationalratsabgeordneter immun) poltert als Bundespolitiker dagegen so dahin: „In seiner Dimension liest es sich wie ein Abklatsch einer Mafia-Serie“, meint er und fasst sein Anliegen an Rabl so zusammen: „Es geht um mehr als sieben Millionen Euro, die mit illegalem Glücksspiel erwirtschaftet worden sein sollen. Laut den Recherchen des Profils gehören 19 Firmen zu einer kriminellen Vereinigung. Das Brisante: Für zwei dieser Firmen war einst der heutige FPÖ Bürgermeister in Wels tätig. Es bleiben viele Fragen offen: Was weiß Rabl über diese dubiosen Firmen? Welches Näheverhältnis hat er mit diesen Betreibern? War oder ist er in Kontakt mit dieser kriminellen Vereinigung, die am Rücken der Menschen ihr Geld verdient?“