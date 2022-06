Fraser-Pryce zeigt bei 100-m-Triumph in Paris auf

Walli und Strohmayer-Dangl siegen bei Balkan-Meisterschaften

Susanne Walli gewann indes am Samstag bei den Balkan-Meisterschaften in Craiova wie im Vorjahr die 400 m. Die Olympia-Semifinalistin aus Oberösterreich siegte in Rumänien in 52,49 Sekunden und sammelte damit auch weitere Ranking-Punkte für einen WM-Startplatz im Juli in Eugene. „Balkan-Meister“ darf sich auch Niklas Strohmayer-Dangl nennen. Der 20-jährige Burgenländer gewann die 400 m Hürden in 50,72 Sekunden.