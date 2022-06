Ledecky erweitert Medaillensammlung mit 16. Titel

Medaillensammlerin Katie Ledecky hat ihre goldene Serie bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest fortgesetzt! Die 25-jährige US-Amerikanerin holte am Samstag über 400 m Kraul mit einem WM-Rekord von 3:58,15 Minuten zum bereits 16. Mal einen WM-Titel, den zwölften in einem Einzelrennen. Damit fehlen der siebenfachen Olympiasiegerin nur noch drei Siege auf Rekordhalter Michael Phelps, der in seiner Karriere insgesamt 15 Einzel-Titel bei Weltmeisterschaften bejubeln durfte ...