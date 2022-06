Brunner: Aus für kalte Progression in Verfassung

Rendi-Wagner: „Paket ist Etikettenschwindel“

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner übte zuvor bereits am Freitagabend in der „ZiB2“ des ORF Kritik am Anti-Teuerungs-Paket, das von der türkis-grünen Koalition am Mittwoch im Ministerrat auf den Weg gebracht worden war. Sie ortete vor allem bei der sozialen Ausgewogenheit Schwächen. Spitzenverdiener - wie etwa sie selbst oder Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) - würden bis 2026 einen Benefit von fast 6000 Euro aus diesem Paket ziehen. Eine Pensionistin mit nur 1200 Euro Pension habe nur etwas mehr als ein Viertel davon. „Das ist nicht treffsicher, das ist nicht gerecht.“ Auch sei das Entlastungspaket in großen Teilen keine Entlastung, sondern lediglich eine Rückzahlung bereits geleisteter Abgaben: „Das ist ein Etikettenschwindel.“