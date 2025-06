Sabitzer vor Rückkehr zu Tirol, Wernitznig bleibt

Alles fix eingetütet. Was die „Krone“ vor einigen Tagen schon angekündigt hatte, ist nun offiziell: Außenbahnspieler Rene Renner wechselt zum WAC, signiert einen Vertrag bis 2027 – und wird beim Trainingsstart am Montag in Wolfsberg schon mit dabei sein. Zuletzt kickte der 31-Jährige für Thailand-Meister Buriram, kennt „Wölfe“-Coach Didi Kühbauer noch aus alten LASK-Zeiten.