Wanda: Kein Grund, sich das Hirn rauszuschießen

Wer noch nicht genug hat und sich von den Fertigkeiten der Hit-Lieferanten selbst überzeugen will, der hat am Samstagabend eine weitere Chance in der Wiener Stadthalle. Tickets an der Abendkassa sind noch erhältlich. Am 9. Juli spielen Wanda auf der Linzer Donaulände, am 16. Juli in der Grazer Freiluftarena B und am 20. August am Freigelände des Wörthersee Stadions. Alle Infos und Karten für die Wanda-Shows gibt es unter www.oeticket.com.