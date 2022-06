Auböck: Nach dem Verzicht soll die Belohnung her

Was er schon am Samstag bei seinem ersten Start in Budapest abrufen will. Die 400 m Freistil sind jene Strecke, auf der sich der Niederösterreicher im Dezember Gold bei den Titelkämpfen in Abu Dhabi sichern konnte. „Der WM-Titel gehört der Vergangenheit an“, will sich der 25-Jährige nicht auf den Lorbeeren ausruhen, ordnet alles dem Sport unter.