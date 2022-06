„Väter der KI“ werden mit Asturien-Preis geehrt

Vier Informatiker, die zu den wichtigsten Pionieren im Bereich der künstlichen Intelligenz gelten, erhalten dieses Jahr den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Wissenschaft. Die Auszeichnung gehe an die Briten Geoffrey Hinton und Demis Hassabis sowie an den Franzosen Yann Le Cun und den Kanadier Yoshua Bengio, teilte die Jury der Stiftung „Fundación Princesa de Asturias“ in Nordspanien mit.