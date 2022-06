Frauenkirchen: 250 Bäume für eine grünere Zunkunft

Aber nicht nur Pflanzen gibt es neu in der Stadt am Heideboden. Die Klienten der Tagesstätte Zurndorf haben in mühevoller Kleinarbeit zwei Insektenhotels gebaut. Diese wurden ebenfalls am Frauenkirchner Hotter aufgestellt und sollen Bienen und anderem Fluggetier als Heimat dienen. „Ein großes Lob an die beteiligten Handwerker“, so Schmid und Vizebürgermeister Matthias Doser. „Unglaublich welche Leistung hier erbracht wurde. Wir sind sehr stolz auf euch!“