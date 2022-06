6000 Jugendliche im sportlichen Wettkampf

Gold heuer erstmals im Programm

Bis Sonntag werden in insgesamt 14 Sportarten 2000 Wettkämpfe auf 30 Sportstätten ausgetragen, die meisten in und um Klagenfurt. Golf, das heuer erstmals im Programm ist, findet am Längsee und am Klopeiner See statt, Eishockey in Ferlach, Floorball in Villach-St. Martin.