Top-Jedermann: Vor 40 Jahren starb Curd Jürgens

Er war „Des Teufels General“, einer der besten „Jedermänner“ der Salzburger Festspiele, Hauptfigur im meistgesehenen „Tatort“ der Geschichte und eindrucksvoller Bond-Bösewicht in „Der Spion, der mich liebte“: Curd Jürgens, der am 18. Juni vor 40 Jahren mit 66 Jahren in Wien starb. Hier findet sich seither auch sein Ehrengrab am Zentralfriedhof - übrigens unweit vom Grab des Sängers und Komponisten Udo Jürgens (1934-2014), bei dem der Nachname jedoch nur ein Künstlername war.