Materialkontrolle wieder in österreichischer Hand

Kathol war ab 2005 als Sprungrichter, Technischer Delegierter bei FIS-Wettkämpfen und seit 2020 als Koordinator für die FIS-Cup-Serie und zuletzt auch schon als zweiter Mann (zumeist am Start) als Materialkontrolleur zuständig. Sein erster Einsatz wird am 23./24. Juli beim ersten Sommer-Grand-Prix in Wisla (POL) sein.