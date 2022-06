AK: 100 Jahre im Einsatz für die Arbeitnehmer

Mutterschutz, gesetzlicher Urlaubsanspruch, Kollektiv-Verträge, etc. - all das ist heute für Arbeitnehmer eine Selbstverständlichkeit. Doch das war nicht immer so. Mühsam verhandelten die Sozialpartner diese Errungenschaften im Laufe der Jahrzehnte aus. Einer dieser Sozialpartner saß immer mit am Verhandlungstisch: Die Arbeiterkammer. In Kärnten gibt es die Interessensvertretung seit mittlerweile hundert Jahren.