G7-Gipfel in Bayern führt im Ländle zu Mega-Stau

Das zitierte „erforderliche Maß“ hat auf der Rheintalautobahn am Mittwoch, allerdings auch schon am frühen Dienstagabend, gewaltige Ausmaße angenommen. Durch die Kontrollen am Autobahn-Grenzübergang Hörbranz/Lindau staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Deutschland teilweise bis nach Dornbirn zurück.