Hotelmitarbeiter können Arbeitszeit frei wählen

Gehälter um 10 bis 15 Prozent gestiegen

„Bewerber können sich aussuchen, wie viele Tage in der Woche und wie viele Stunden sie arbeiten möchten. Das macht die Tätigkeit etwa für Studenten attraktiv, die Schichtdienste mit ihren Vorlesungen an der Uni abstimmen können“, so Schmid. Auch die Bezahlung habe sich gebessert, die Gehälter seien um 10 bis 15 Prozent gestiegen. „Wir sind bei der Bezahlung jetzt gutes Mittelfeld.“