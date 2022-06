Bei Blitzer „Stinkefinger“ gezeigt: 5000 € Strafe

Entschuldigung in einem Brief

Die Strafe: 50 Tagessätze zu je 100 Euro wegen Beleidigung in zwei tateinheitlichen Fällen gem. §185 Strafgesetzbuch. Es hätte noch schlimmer kommen können: Der Strafrahmen für ein Vergehen der Beleidigung sieht Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr vor. Je nach Art und Weise des Vorfalls oder bei bereits vorbestraften Personen kann sogar eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung für eine Beleidigung in Betracht kommen. Zu Gunsten des „Stinkefinger“-Zeigers sprach, dass er in der Vergangenheit noch nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten war.In einem Brief an die beiden Geschädigten bedauerte er außerdem den Vorfall und entschuldigte sich.