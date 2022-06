Presse zerreißt Engländer nach peinlichem Debakel

Ungarn an der Spitze

Eine steht jedenfalls fest: Rund fünf Monate vor der Weltmeisterschaft in Katar sucht Englands Team weiter nach der Form. Die Ungarn führen sensationell die Gruppe 3 in der Liga A mit 7 Punkten vor Deutschland (6) und Italien (5) an. Die „Three Lions“ haben gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto. Fans und Presse sind stinksauer, die Luft für Southgate und Co. wird immer dünner …