Deutschland gegen Italien ab 20.45 Uhr LIVE

An dem insbesondere aus dem Spielerkreis offensiv formulierten Titelziel müsse nicht gerüttelt werden. „Ich finde, man kann sich schon Ziele setzen - ob man die dann erreicht, ist wieder etwas anderes“, sagte Flick. Seine Spieler und er „wollen dann auch Spiele entscheiden, wenn es darauf ankommt“. Das 1:1 im Hinspiel am 4. Juni in Bologna war auch von der Art und Weise enttäuschend, das 1:1 am folgenden Dienstag in München gegen England schon deutlich besser. Dann der Rückschritt in Budapest.