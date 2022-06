Supernasen: Velden wird Freitag zur Film-Hochburg

Komparsen feiern mit

Auch die Filmkomparsen von einst feiern mit. Die Volksschule Velden war 1984 bei „Zwei Nasen tanken Super“ mit einer Ketchup-Schlacht in der Pizzeria Moro in Aktion. „Die Dreharbeiten haben den ganzen Tag gedauert“, erinnert sich Jörg Putzl. „Gottschalk und Krüger fuhren mit dem Trike vor. Wir haben 100 Schilling Gage und ein cooles T-Shirt bekommen. Auf zwei Tischen ging’s bei der Ketchup-Schlacht rund, alle Schüler waren rot gefärbt.“ Szene-Gastronom Gerti Höferer stand in mehreren Filmen vor der Kamera: „Allein bei Ein Schloss am Wörthersee war ich in fünf Folgen zu sehen.“