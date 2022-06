Unfalllenkerin ließ angefahrene Fußgeherin zurück

Der Unfall ist in Wels schon am Montag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Knorrstraße - Wiesenstraße passiert. Hier überquerte eine 20-jährige Fußgängerin, den Zebrastreifen der Wiesenstraße. Dabei wurde sie von einem weißen Auto, gelenkt von einer Frau, angefahren. Nach kurzer Kontaktaufnahme entfernte sich die unbekannte Pkw- Lenkerin vom Unfallort. Die Lenkerin dürfte laut der Verletzten zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und hatte braune Haare.