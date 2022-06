Sanofi-Booster: Starke Immunantwort gegen Omikron

Die mRNA-Technologie, die sich bei Corona-Impfstoffen bewährt habe, sieht der Biontech-Chef auch als „eine der idealen Arzneimitteltechnologien für die Onkologie“ an. Biontech habe rund 20 Onkologie-Programme in der Entwicklung. „Unser Ziel ist es, in den nächsten drei bis fünf Jahren die ersten Produkte in der Krebstherapie auf den Markt zu bringen.“