IAEA hat wieder Verbindung zu AKW Saporischschja

IAEA: Übertragung reicht nicht aus, „um Kernmaterial zu überprüfen“

Die IAEA erklärte, dass die Verbindung am Sonntag „nach einer technischen Unterbrechung von fast zwei Wochen“ wiederhergestellt werden konnte. „Dennoch ersetzt die Fernübertragung nicht die regelmäßige physische Präsenz der IAEA-Inspektoren in den Kraftwerken, um das Kernmaterial zu überprüfen“, betonte IAEA-Chef Rafael Grossi. Er will seine „Bemühungen fortsetzen“, so bald wie möglich ein Inspektionsteam nach Saporischschja zu entsenden.