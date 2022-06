Vienna Vikings feiern Sieg gegen Frankfurt Galaxy

Die Vienna Vikings haben auch das zweite Spiel der European League of Football (ELF) gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Wiener in der Generali Arena vor 3.913 Zuschauern gegen Titelverteidiger Frankfurt Galaxy klar mit 30:10 durch. Damit unterstrichen die Vikings ihre Rolle als Mitfavorit in der ELF, mit zwei Siegen führen die Wiener die Central Conference an.