Wasserkraft: Platter will schnellere UVP-Verfahren

Umweltverbände stehen auf Bremse

Auf der Bremse stehen vor allem die Umweltverbände, die ja seit dem Einzug der Grünen in die Bundesregierung massiv an Gewicht gewonnen haben. Seit Ostern macht in Wien der Entwurf eines neuen UVP-Gesetzes aus dem Klimaschutzministerium die Runde.