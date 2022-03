„Ausbau der Wasserkraft in Tirol weiter forcieren“

Weiterhin herrscht ob des Krieges in der Ukraine teils große Verunsicherung in der Tiroler Bevölkerung. Nach der Sitzung der Bundesregierung zusammen mit den Landeshauptleuten am Donnerstag betonte LH Günther Platter (ÖVP) am Freitag neuerlich, dass „sich alle Experten einig sind, dass es derzeit keinerlei Bedrohung für Österreich gibt“.