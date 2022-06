Perez im Fokus! Startknopf für Red-Bull-Rivalität

„Checo“ hatte das Auto gestartet, obwohl noch nicht nachgetankt war, musste deshalb noch einmal abstellen, erklärte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko später. Ein „Hoppala“ des Mexikaners also. Zufall oder Finte? Denn nach dem Beinahe-Sieg in Barcelona und dem Triumph in Monaco rüttelt er an seiner Helfer-Rolle. Marko lässt die Zügel (noch) locker, erklärte zuletzt in der „Krone“, dass „Checo“ natürlich auch siegen darf. Aus gutem Grund: Er weiß, dass Verstappen von nichts mehr beflügelt wird, als von Konkurrenz ...