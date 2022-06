Red-Bull-Berater Marko: „Klar darf Checo siegen“

„Wir sind gut unterwegs, die beiden technischen Ausfälle zu Saisonbeginn sind natürlich ein Wermutstropfen, aber Ferrari hat uns zuletzt ja auch geholfen. Wir haben die letzten beiden Rennen mit dem langsameren Auto gewonnen“, lächelt Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko, der davon überzeugt ist, dass die beiden kommenden Strecken in Baku am Sonntag und danach Montreal „uns vom Speed her liegen sollten. Durch die langen Geraden sollte die Oberhand im Kampf gegen Ferrari bei Red Bull sein“.