Formel 1: Sebastian Vettel sorgt für ein Novum

Auch in Baku setzte Vettel, der im Aston Martin auf dem guten neunten Quali-Platz landete, unterdessen erneut ein politisches Zeichen. Der viermalige Weltmeister aus Deutschland trug am Samstag bei seiner Ankunft ein weißes T-Shirt, mit den in schwarzen Buchstaben in russisch aufgedruckten Worten „Freunde“ und „Frieden“.