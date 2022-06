Blütenpollen lösten „Ölalarm“ am Traunsee aus

Grau-bläuliche Schlieren gepaart mit Öl- und Dieselgeruch lösten am Freitagnachmittag am Traunsee einen Großeinsatz von fünf Feuerwehren aus. Bei einer Erkundungsfahrt mit dem Boot lokalisierte die Feuerwehr Ebensee die Verschmutzung im Seewinkel, bei der Mündung des Traunflusses in einem mehrere 100 Quadratmeter großen Bereich.