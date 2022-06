DSV Leoben hat den ersten Transfer-Kracher

Der Aufstiegs-Druck war gewaltig, die Erleichterung daher umso größer! DSV Leoben hat es geschafft, erstmals seit 2013 steht der Traditionsklub wieder in der Regionalliga. Klar, dass der Partymarathon der Jancker-Mannen auch gestern munter weiter ging. „Und am 25. Juni steigt dann in unserem Stadion die große Feier“, sagt DSV-Obmann Mario Bichler, in dessen Stimme auch am Tag nach dem Meisterstück gegen Voitsberg pure Freude mitschwingt.