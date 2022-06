„Lehen war vor 60 Jahren eine echte Einkaufsmeile“

„Lehen schaut heute ganz anders aus als damals in meiner Kindheit.“ Da ist sich der Salzburger Hans-Peter Gmachl sicher. Als waschechter Lehener - schon seine Großeltern wohnten dort - lebt er seit 75 Jahren in dem nördlichen Teil der Mozartstadt. „Lehen war früher sehr bescheiden und nicht so verbaut“, sagt Gmachl, der im sogenannten Heeresbau groß wurde. In jener Gegend, in der sich heute dutzende Friseurläden und Imbissbuden befinden, gab es während seiner Kindheit eine Vielzahl an Bäckereien, Gemischtwarenläden sowie Textil- und Farbengeschäften. „Das war damals noch eine richtige Einkaufsmeile, obwohl es auch eine grüne Oase war“, schmunzelt Gmachl, der diesen Stadtteil sein Leben lang nicht verlassen hat. „Ich bin ein Alt-Lehener und das werde ich auch immer bleiben.“