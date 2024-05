Waghalsig! Skydiver flogen durch Tower Bridge

Ein paar Sekunden lang hielten alle an der Themse den Atem an, als die beiden Österreicher um 5 Uhr 22 Ortszeit mit rund 250 km/h auf die Tower Bridge zu rasten. Nach dem Absprung aus dem Helikopter in 914 Metern Höhe, was etwa zehn Mal dem Big Ben entspricht, glitten die Ausnahmeathleten durch die Lücke zwischen den beiden Türmen der ikonischen Brücke. Die einem zwar mit 32 Metern Höhe und 65 Metern Breite recht üppig erscheinen mag, bei einem Tempo weit jenseits der heimischen Autobahnlimits aber wohl eher wie ein Küchenfenster wirkt. „Damit wir auf den nötigen Speed kommen, müssen wir ein einem extem steilen Winkel darauf zu fliegen. Da wirkt das Loch dann relativ schnell nicht mehr so groß!“, erklärte Waltenspiel das Manöver.